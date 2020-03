E’ partita da oggi, sul canale 190 di Telecolore, l’iniziativa che vedrà la scuola in tv. Stamattina, infatti, sia sul canale 190 del televisore, sia sulla diretta Facebook della pagina dell’emittente salernitana, è andata in onda la videolezione dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Salerno.

Per tutte le scuole che ne faranno richiesta, Telecolore metterà a disposizione le lezioni online per gli studenti, mostrandosi dunque al servizio della città di Salerno e della sua provincia in un momento così delicato, legato all’emergenza sanitaria Covid-19.