“La Roma – si legge sui canali ufficiali del club giallorosso – non partirà per Siviglia perché non c’è stata l’autorizzazione da parte del Governo spagnolo per l’arrivo dell’aereo dall’Italia. Presto la UEFA fornirà ulteriori dettagli“. Clamorosa decisione dunque che costringerà la Roma a saltare la trasferta di Europa League col Siviglia. Il Getafe, avversario dell’Inter, aveva già annunciato il proprio rifiuto a raggiungere l’Italia. Situazione che mette a serio rischio anche la trasferta del Napoli a Barcellona.

