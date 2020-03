Il Coronavirus sbarca anche nel mondo della NBA. Dopo la decisione di alcune squadre di chiudere le loro gare al pubblico e disputarle a porte chiuse, arriva l’annuncio della Lega americana. Rudy Gobert, centro francese degli Utah Jazz e All Star 2020, è risultato infatti positivo al tampone del Coronavirus, nonostante non presentasse alcun sintomo, esattamente come il calciatore della Juventus Daniele Rugani.

Sospeso ora tutto il campionato fino a data da destinarsi. Curiosamente proprio qualche giorno fa, il pivot NBA per scongiurare la paura si era messo a toccare volutamente tutti i microfoni della conferenza con le sue mani, per dimostrare di non temere il virus.