Un modo simpatico per provare a strappare un sorriso in un momento quanto mai problematico per l’intero Paese. Alessandro Micai si unisce all’appello di vip, cantanti, politici e altri calciatori di restare a casa nel tentativo di fermare il contagio del coronavirus, ma lo fa in modo singolare e sicuramente leggero. Il portiere granata ha infatti postato il video dell’autogol causato da un’uscita sbagliata contro il Benevento, per invitare tutti a restare a casa, evitando di fare come lui.

“NON USCITE!!!Mi raccomando fidatevi di me…” e l’emoticon di una faccina sorridente, il contenuto del post pubblicato pochi minuti fa su Instagram, quasi a voler riderci su a distanza di quasi un anno da un errore che l’estremo difensore ha ampiamente riscattato. Simbolici anche gli hashtag, utilizzati, #nonenecessariouscire, #coronavirus, #restateincasa, #seuscitenonfatecomeme.