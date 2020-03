Salerno si mobilita. In un momento così delicato per l’emergenza Covid-19, è partita la raccolta straordinaria di indumenti e beni di prima necessità per i più bisognosi ospiti temporanei del PalaTulimieri.

L’organizzazione del Santa Teresa Beach Soccer, in collaborazione col Comune di Salerno, ha attivato una raccolta di indumenti e di beni di prima necessità, grazie anche al contributo dei gruppi ultras della Salernitana.

Ecco il comunicato stampo dal titolo “La solidarietà scende in campo”:

In una fase di emergenza sanitaria nazionale come quella che stiamo vivendo, tutti siamo tenuti ad affrontare cambiamenti modificando radicalmente le nostre abitudini quotidiane, ritrovandoci a vivere esclusivamente in casa, più o meno isolati. Questa condizione non deve, tuttavia, allontanare lo sguardo verso chi vive situazioni più critiche della nostra, di estrema vulnerabilità ed ora più che mai necessita del nostro concreto sostegno.

L’A.S.D. Santa Teresa Beach Soccer, in collaborazione con il Comune di Salerno – Assessorato Politiche Sociali “scende in campo!”, attivando una raccolta di indumenti e di beni di prima necessità per i senza fissa dimora ospitati nel palazzetto dello Sport “PalaTulimieri” in via Allende.

Il materiale può essere consegnato dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 12 e dalle 16.00 alle 18.00. I punti di ritiro sono:

• Ultras Centro Storico, Vicolo Pietra del Pesce

• Ultras Nuova Guardia, Lungomare Colombo

• Ultras Torrionesi, Via Luigi Manzella