Il grande cuore dei salernitani, al servizio delle fasce più “deboli”. Oltre all’iniziativa promossa nella giornata di ieri da alcuni gruppi ultras della Salernitana a sostegno dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona (clicca qui per leggere la notizia), da registrare anche un altro progetto a scopo solidale ideato dai ragazzi del centro storico di Salerno.

Si tratta di una raccolta per i più bisognosi, che in queste ore sta vedendo protagonisti i ragazzi appartenenti al gruppo ultras “Centro Storico”. Tramite i canali social, gli organizzatori hanno promosso la lodevole iniziativa volta ad aiutare chi è meno fortunato, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria Covid-19. Da ieri, è stata attivata la pagina Facebook “Centro storico – raccolta fondi”, dove i promotori dell’iniziativa pubblicano le foto dei beni di prima necessità che vengono raccolti e poi destinati a chi ne farà richiesta. Dopo aver riscontrato qualche difficoltà legata alle normative in atto, i ragazzi sono riusciti comunque a realizzare l’iniziativa solidale in cui hanno fortemente creduto sin dal principio. Fondamentale, in tal senso, è stato anche l’aiuto dell’associazione no profit “Gaja“, che ha collaborato con gli ultras al fine di realizzare questo progetto. Proprio grazie all’associazione, infatti, i ragazzi del Centro Storico hanno ottenuto dei “pass” che stanno consentendo loro di girare tranquillamente per le strade della città, col solo intento di consegnare beni di prima necessità a chi ne ha fatto richiesta.

“Siamo pronti ad accogliere ogni richiesta sia da chi intende donare, sia da chi ha bisogno di ricevere, il nostro è un gesto fatto col cuore per il bene di chi ne ha bisogno”, si legge sulla pagina social degli organizzatori, dove spiccano anche gli appelli di due testimonial d’eccezione, ovvero il pugile salernitano Dario Socci e l’ex bomber granata Arturo Di Napoli, i quali con dei videomessaggi hanno voluto appoggiare l’iniziativa. Per qualunque informazione circa il progetto solidale o per partecipare alla raccolta di generi alimentari e non solo, è possibile contattare gli organizzatori Giuseppe (327 663 7967) e Christian (388 874 3742), oppure consultare la pagina Facebook “Centro storico raccolta fondi”. Tutti uniti, per aiutare chi ha bisogno e dimostrare ancora una volta il senso d’appartenenza alla propria città.