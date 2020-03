Il campionato di calcio è fermo ma gli ultras no. Proseguono senza sosta, infatti, le iniziative solidali nella città di Salerno, che sta (ri)scoprendo il suo grande cuore granata in un momento così delicato per l’intero Paese.

In piena emergenza sanitaria Covid-19, i salernitani hanno voluto dare il proprio contributo, soprattutto a sostegno delle persone che in questo momento hanno più bisogno. Il risultato parziale delle iniziative “lanciate” nei giorni scorsi è più che soddisfacente, perchè ha fatto registrare una grande partecipazione da parte di tanti salernitani, anche quelli “fuori sede”. La raccolta fondi per l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, realizzata tramite la piattaforma Gofundme, ha finora portato in dote 2147 euro ed ha visto la collaborazione di tanti cittadini, perlopiù tifosi granata, che hanno risposto “presenti” all’appello lanciato dai gruppi ultras della Curva Sud Siberiano, Nucleo Storico, Nuova Guardia, Frangia Kaotika, IGUS e Prigionieri Di Una Fede. Il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, cioè quello dei 2500 euro, è molto vicino e non è da escludere che nelle prossime ore, grazie ad altre donazioni, si possa già arrivare a quella cifra. Le offerte, libere ed assolutamente “sicure”, con tanto di ricevuta della piattaforma Gofundme sull’indirizzo mail indicato, possono essere fatte mostrando nel “registro” la propria identità o anche in forma anonima. In tanti, nella giornata di ieri, hanno postato lo “screenshot” dei propri cellulari, al momento della quota di 1919 euro raccolti. Un numero che fa sempre palpitare i cuori granata ma che proprio per la grande umanità dei supporters dell’ippocampo, è stato velocemente “superato”.

“A seguito dell’accettazione della nostra iniziativa da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, a partire da questo momento e come anticipato già in precedenza, provvediamo a modificare il beneficiario indicando come tale il Dottore Michelangelo Chiacchio, Direttore U.O.C. Gestione Economico Finanziaria Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona“, si legge negli aggiornamenti pubblicati dagli ultras promotori della raccolta fondi, che si sono posti come obiettivo quello di aiutare il nosocomio cittadino ed il personale sanitario che ivi lavora.

A gonfie vele, procede anche il progetto di raccolta di cibo, indumenti e beni di prima necessità organizzato dagli ultras del Centro Storico, che tramite la propria pagina social “Centro Storico raccolta fondi” stanno aggiornando la cittadinanza. Diverse, infatti, sono state le consegne dei supporters a chi ne ha fatto richiesta ed anche nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione di altri salernitani generosi, saranno aiutati i più bisognosi. Contattando i numeri degli organizzatori, presenti sulla pagina social, sarà possibile donare o fare richiesta dei beni già disponibili. Perchè il cuore granata batte forte ed in momenti di emergenza, ogni piccolo ma grande gesto può fare la differenza.