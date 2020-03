“Aiutiamo chi ci aiuta”, questo lo slogan scelto dai cinque gruppi ultras della Curva Sud Siberiano, che da venerdì 27 marzo si sono impegnati per un’iniziativa benefica a sostegno dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona.

In questi tre giorni, l’appello degli ultras non è rimasto inascoltato ed ha visto la collaborazione di tanti cittadini di Salerno e provincia, che hanno “appoggiato” l’iniziativa, donando fondi al nosocomio cittadino. Perfino alcuni gruppi di tifosi granata “fuori sede”, hanno voluto dare il proprio contributo, consentendo al progetto di decollare in poche ore. Il primo step, indicato sulla piattaforma Gofundme, prevedeva il raggiungimento della quota di 2500 euro. Una cifra che in tre giorni è stata addirittura superata, grazie al cuore granata dei gruppi ultras unitamente ai cittadini che hanno aderito, ragion per cui l’iniziativa andrà ancora avanti.

Gli ultras dell’ippocampo, infatti, hanno accolto con grande soddisfazione la “conquista” del primo obiettivo ma ora puntano ad aumentare ulteriormente i fondi, per dar manforte all’ospedale cittadino in questa emergenza sanitaria Covid-19.

Di seguito, ecco la nota diffusa in queste ore dai promotori dell’iniziativa, che proprio tramite la piattaforma per la raccolta fondi, hanno voluto fare il punto della situazione, “fissando” un nuovo ambizioso obiettivo:

Comunichiamo a tutti che dopo tre giorni dall’inizio della raccolta fondi in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona abbiamo raggiunto e superato quello che per noi era un primo obbiettivo.

In un momento di grossissime difficoltà anche economiche, per tutti, non era facile né scontato che potessimo riuscire a fare tanto.

Ma ancora una volta SALERNO ha risposto presente, SALERNO e i SALERNITANI hanno un cuore enorme e a Voi TUTTI, che avete contribuito, va il nostro sentito ringraziamento.

Tutto il ricavato è a disposizione dell’Azienda Ospedaliera che potrà utilizzarlo come meglio crede.

È stato faticoso ma allo stesso modo emozionante. Emozionante vedere passo dopo passo avvicinarsi il traguardo, vedere tante persone conosciute e sconosciute accordarci la loro fiducia, fiducia a persone che, forse, nemmeno conoscono e questo a dimostrazione che ad ognuno di noi piace pensare che l’aiutarsi l’un l’altro è la migliore medicina nei momenti bui, perchè la speranza e la fiducia negli altri scalda i cuori.

Un grazie a tutti i ragazzi dei GRUPPI, a tutti gli AMICI che con il loro passaparola hanno diffuso il nostro messaggio e hanno fatto in modo che l’impresa riuscisse.

Però noi abbiamo deciso di non fermarci, di andare oltre fissando il prossimo obbiettivo a 4.000 Euro sempre con le stesse finalità e modalità.

ANCHE QUESTA VOLTA INSIEME CE LA FAREMO.

NUOVA GUARDIA

NUCLEO STORICO

FRANGIA KAOTIKA

IGUS

PRIGIONIERI DI UNA FEDE