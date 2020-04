Presa di posizione netta da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, presieduto da Silverio Sica, che nella giornata odierna ha voluto mostrare piena gratitudine ai medici impegnati quotidianamente nella lotta al Covid-19.

Dopo alcune notizie rimbalzate nelle scorse ore, che avevano visto degli avvocati pubblicizzare azioni legali per responsabilità professionale contro gli operatori sanitari impegnati a fronteggiare il Coronavirus, il COA di Salerno ha voluto chiarire la propria posizione, censurando qualsivoglia tentativo di sciacallaggio avanzato da qualche avvocato appartenente ad altri Fori.

Dal proprio profilo social, il consigliere Fabio Moliterno ha voluto “condannare” apertamente l’atteggiamento di alcuni “avvocatucoli” che sul web hanno pubblicizzato azioni legali per responsabilità professionale contro i medici. Nella delibera del COA, inoltre, si esprime piena gratitudine al personale sanitario impegnato in prima linea contro questo nemico invisibile, a tutela dell’intera collettività.

Di seguito, ecco l’estratto della delibera: