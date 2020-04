Una raccolta fondi per sostenere l’ospedale Da Procida, questa l’iniziativa benefica voluta fortemente dal Movimento Cristiano Lavoratori col patrocinio dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Per sostenere la struttura ospedaliera deputata alla gestione dei pazienti Covid-19 nel territorio salernitano, Arcidiocesi ed MCL hanno “lanciato” questo progetto solidale, chiedendo anche la collaborazione di giornalisti, presentatori e attori salernitani per sensibilizzare la popolazione a donare.

L’iniziativa nasce con l’intento di supportare il plesso ospedaliero di Largo Città d’Ippocrate, che sta per essere “trasformato” in ospedale dedicato ai pazienti affetti da Coronavirus. Il monsignor Andrea Bellandi, nel videomessaggio diffuso sul web in queste ore, ha presentato il progetto: <<L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha dato il patrocinio all’iniziativa promossa dal MCL di Salerno per l’acquisto di un termoventilatore destinato all’ospedale Da Procida. Credo sia un’iniziativa assai lodevole, da tenere in considerazione, per condividere lo sforzo immane fatto dal personale sanitario che lavora per alleviare le sofferenze dei malati di coronavirus>>. L’arcivescovo, poi, ha esortato tutta la popolazione a collaborare, per raggiungere una cifra tale da consentire l’acquisto di attrezzature sanitarie fondamentali in questa emergenza: <<Siate generosi, sostenete l’iniziativa e donate per far sì che possa essere acquisito tutto ciò che serve all’ospedale>>.

Di seguito, il link per guardare il videomessaggio completo pubblicato sulla pagina AMT comunicazione, che ha visto protagonisti, tra gli altri, l’ex attaccante della Salernitana, Erjon Bogdani, unitamente a personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo:

