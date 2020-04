Traguardo dopo traguardo, va avanti l’iniziativa benefica dei cinque gruppi ultras della Curva Sud Siberiano, a sostegno dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. I primi due step fissati, rispettivamente di 2500 e 4000 euro, sono stati raggiunti e superati in una settimana, grazie alla collaborazione di tifosi e cittadini salernitani.

All’appello “lanciato” dagli ultras di Nucelo Storico, Nuova Guardia, Frangia Kaotika, I.G.U.S. e Prigionieri Di Una Fede, hanno risposto davvero in tanti, consentendo di raccogliere – fino a questo momento – ben 4477 euro, destinati tramite la piattaforma Gofundme al dottor Michelangelo Chiacchio, direttore U.O.C. Gestione Economico Finanziaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Salerno. Gli ultras, infatti, hanno deciso di lasciare “carta bianca” al nosocomio cittadino, circa la gestione dei fondi raccolti tramite questo lodevole progetto, in un periodo così delicato di emergenza sanitaria. Giorno dopo giorno, oltre alle tante singole donazioni pervenute sulla piattaforma – alcune in forma anonima, altre con l’identità dei donatori – si sono aggiunte pure le adesioni di altri club e gruppi ultras del cavalluccio marino. Hanno “appoggiato” l’iniziativa, infatti, anche i Vecchi Ultras ’77, il Club Mai Sola, i Viking Guerrieri, il “gruppo Tennent’s” e Vietri Supporters oltre ai granata “fuori sede” del Club Emilia, di Colosseo Granata e del Nord Est.

Ecco l’ultimo aggiornamento pubblicato sulla piattaforma dai promotori dell’iniziativa:

“Grazie ai tantissimi AMICI che ci stanno supportando in questa iniziativa abbiamo superato anche il secondo obbiettivo fissato a 4,000 Euro. AMICI vicini e AMICI che, pur vivendo lontani dalla nostra città, ci sono vicini con il cuore e che hanno voluto dimostrare in modo tangibile la loro vicinanza ed il loro senso di appartenenza.

Abbiamo deciso di non fermarci e di andare avanti. INSIEME CE LA FAREMO.“