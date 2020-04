Dopo Walter Lopez e Thomas Heurtaux, altri tre giocatori della Salernitana scendono in campo nella partita del cuore. Una partita cui nessuno vuole restar fuori, a partire dai semplici cittadini, finendo ai tifosi di fede granata che si sono mobilitati su più fronti. Se alcuni gruppi hanno organizzato una raccolta fondi per l’Ospedale Ruggi di Salerno, gli ultras del Centro Storico hanno organizzato una raccolta di beneficenza per destinare generi di prima necessità alle famiglie maggiormente in difficoltà di questi tempi, iniziativa che vede coinvolti numerosi sostenitori e non del club dell’ippocampo. Il primo a offrire il suo contributo è stato Walter Lopez, che ha donato ben cento pacchi di pasta, oltre a 4 maglie indossate della Salernitana, la prima venduta per una cifra che ha superato i 200 euro. Mentre Heurtaux ha deciso di regalare diversi carrelli di spesa a domicilio per aiutare, specie nel periodo pasquale, chi ha difficoltà ad acquistare prodotti alimentari, Francesco Di Tacchio, Leonardo Capezzi, e Niccolò Giannetti, hanno donato le loro casacche che andranno all’asta sul gruppo facebook “Centro storico raccolta fondi aste benefiche”, il cui ricavato andrà a sostenere l’acquisto di generi di prima necessità per aiutare tante altre famiglie indigenti (al momento hanno beneficiato della raccolta più di 300 famiglie). Non solo calciatori del passato, ma anche del presente granata, come Luca Fusco, Roberto Cardinale, e Mirko Cudini, non si sono tirate indietro, offrendo i loro cimeli sportivi per provare a far crescere il gruzzoletto destinato alla beneficenza.

Nel frattempo si è mossa anche la società della Salernitana, che ha donato nei giorni scorsi oltre 2500 mascherine alla Protezione Civile di Salerno, e altre 500 all’ospedale San Leonardo, destinate alla torre cardiologica. Un gesto di solidarietà che arriva direttamente dalla dirigenza, pronta a donare anche disinfettante e pronta a scendere in campo nei prossimi giorni con ulteriori iniziative per fronteggiare insieme alla città l’emergenza sanitaria.