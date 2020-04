Una lapide in piazza Casalbore per ricordare Carmine Rinaldi, al secolo “il Siberiano“. Questa l’idea di cinque gruppi ultras della Curva Sud che porta il nome proprio del compianto leader della fu Granata South Force, nell’anno in cui ricorre il decennale della sua scomparsa.

In una breve nota, diffusa a mezzo social, i responsabili dei gruppi ultras Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotika, IGUS e Prigionieri Di Una Fede, hanno voluto spiegare le iniziative in programma ed anche la difficoltà di metterle in pratica in un momento così delicato, di piena emergenza epidemia Covid-19.

Di seguito, la nota diffusa dagli ultras granata:

Quest’anno, il 12/4/2020, ricorre il decennale della scomparsa di Carmine Rinaldi per tutti il Siberiano. In tale circostanze i gruppi Ultras Nuova Guardia, Nucleo Storico , Frangia Kaotika, Igus e Prigionieri di una fede, avevano deciso di apporre una lapide commemorativa in piazza Casalbore, lì dove è presente la Sua gigantografia. Dopo aver ottenuto l’assenso di massima da parte del Comune di Salerno nella persona dell’Assessore allo sport, ovviamente, in considerazione della situazione emergenziale in atto, in accordo con gli stessi, abbiamo deciso di rinviare tale manifestazione quando incontrarsi sarà finalmente possibile. Il 12 aprile ricorre anche la Pasqua di Resurrezione ed ognuno di noi in quel giorno, siamo certi, avrà una preghiera per Carmine, per Orazio, ma anche per tutte le vittime di questo maledetto virus, per chi sta soffrendo e per chi combatte per noi.

NUOVA GUARDIA

NUCLEO STORICO

FRANGIA KAOTIKA

IGUS

PRIGIONIERI DI UNA FEDE