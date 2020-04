Prorogate le misure restrittive fino al 3 maggio. Questa la decisione comunicata in serata dal premier Giuseppe Conte, che ha definito “difficile ma necessaria” la proroga.

Durante la conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi, Conte ha annunciato il nuovo Dpcm, comunicando le prime riaperture, che riguarderanno librerie, cartolerie e negozi per bambini, oltre ad alcune attività produttive come quelle forestali. <<Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti, si rischierebbe un aumento dei decessi e delle vittime>>, ha dichiarato il premier pugliese, che ha poi nominato il manager internazionale Vittorio Colao (ex amministratore delegato di Vodafone) a capo della task force per la ripartenza.

Stoccate, da parte di Conte, anche a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il premier, infatti, ha voluto fare chiarezza sulle notizie circolate ieri dopo l’Eurogruppo, in particolare sulla questione del Fondo salva Stati (Mes): <<Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza>>.