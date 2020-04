Un agognato traguardo “extra campo”, raggiunto però con l’abbigliamento da calciatore. Questa è la storia di Alessandro Gabrielloni, 25enne bomber del Como, recentemente laureatosi dottore in Economia bancaria presso l’Università degli studi di Macerata, tramite la piattaforma Skype.

Come per tutti gli altri atenei d’Italia, anche quello marchigiano ha previsto la discussione delle tesi dei laureandi via webcam, vista l’impossibilità di ospitare persone all’interno delle aule. Così, in piena emergenza pandemia Covid-19, l’attaccante nativo di Jesi ha discusso il proprio lavoro dinanzi al pc, indossando camicia bianca, cardigan blu ed il pantaloncino del “suo” Como. La parte di sotto, ovviamente non è stata mostrata alla commissione, visto che tutti i candidati hanno discusso le proprie tesi da seduti. Tuttavia, il bomber dei lariani ha voluto immortalare questo momento, che lo ritraeva dinanzi al computer portatile, con la corona d’alloro in bella vista ed il pantaloncino Legea con il numero 11.

Quest’estate, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano comasco “La Provincia”, il centravanti biancoblu aveva fissato due personali obiettivi per il 2020, uno calcistico e l’altro “di vita”. Per il primo, ovvero la permanenza del Como in serie C, il bomber era sulla buona strada, visto che prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria, con conseguente blocco dei campionati, la squadra lombarda era a +5 sulla zona retrocessione. Una classifica costruita anche grazie ai gol di Gabrielloni, che dopo le 12 reti messe a segno nella scorsa stagione – quella che vide il Como “risalire” dall’inferno dei Dilettanti -, quest’anno ne aveva già realizzate 10 per “blindare” la categoria. Il secondo obiettivo prefissato dal 25enne jesino, invece, prevedeva il conseguimento della laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Macerata ed è stato raggiunto qualche giorno fa. La discussione della tesi dal titolo “Cambiamento demografico e implicazioni macroeconomiche in Italia” è stata dunque festeggiata come un gol anche dal club lariano, che tramite i propri canali di bandiera ha dedicato un augurio speciale al neo “dottore”.

“Da oggi, l’attaccante Alessandro Gabrielloni è dottore in “Economia: banche, aziende e mercati”. Tanti auguri dottore e complimenti per la scelta del pantaloncino“, ha scritto la società del Como nel messaggio d’auguri diffuso sul web. Una gioia che ha “strappato” anche qualche sorriso, in un momento così triste e difficile soprattutto per la Lombardia, che sta continuando a far registrare numeri inquietanti, sebbene stiano gradualmente diminuendo sia i contagi sia i ricoveri in Terapia Intensiva.

fonte foto: primacomo.it