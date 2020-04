Era nell’aria già da una settimana ma nelle scorse ore è arrivata anche l’ufficialità. Il calcio giovanile chiude i battenti per quest’anno, con la sospensione definitiva di tutti i campionati.

L’altro ieri, infatti, la Figc ha deliberato di sospendere definitivamente lo svolgimento del campionato nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile e di tutti i campionati e tornei organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020. Nel dettaglio, stop ai campionati giovanili nazionali Under 18 serie A e B, Under 17 serie A e B, Under 17 serie C, Under 16 serie A e B, Under 16 serie C, Under 15 serie A e B e Under 15 serie C; Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 Pro e Under 13 Pro; Fase eliminatoria e fase finale nazionale dei campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore; fase eliminatoria e fase finale nazionale dei campionati di calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore; fasi interregionali e fasi finali dei campionati giovanili nazionali femminili Under 17 e Under 15. Sembra solo l’inizio.