L’emergenza pandemia Covid-19 ha visto la gente “costretta” a restare in casa ma le idee per trascorrere il periodo di quarantena non sono mancate. Tra queste, spicca l’iniziativa delle dirette serali di Gianni Fiorito, studente universitario di giurisprudenza presso la Federico II di Napoli ed ex rappresentante del liceo classico “Tasso” di Salerno.

Un progetto, nato in tempi di restrizioni sociali, che ha lo scopo di diffondere informazioni di carattere storico-culturale sulla città di Salerno. Le dirette web, che vanno in onda contemporaneamente dai profili social network di Facebook e Instagram, stanno avendo un ottimo seguito e continueranno a tenere compagnia ai tantissimi curiosi e “affamati” di tradizione. Molte le tematiche trattate, dall’attualità al fascino storico della città di Salerno, che hanno permesso a questo nuovo format di divulgare saperi e conoscenze in maniera leggera, creando un’atmosfera conviviale da sabato sera.

Queste tematiche sono trattate quotidianamente sulle piattaforme web da appassionati ed esperti di storia. In tal senso, spicca la rubrica di Fiorito, che spesso dà spazio a tanti ospiti, esperti nel campo e artisti emergenti. A tener banco, è soprattutto l’aspetto storico legato all’identità e al patrimonio culturale di Salerno, di cui si parla approfonditamente attraverso accurate spiegazioni ed anche con la creazione di un quiz a premi dal titolo “Chi vuole essere Salernitano?”.