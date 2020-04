Sostegno incondizionato a studenti e studentesse di scuole elementari, medie e superiori che stanno affrontando difficoltà nel seguire ed essere al passo ai tempi della scuola “dematerializzata”.

In attesa di tornare in campo, la Zona Orientale Rugby Popolare Salerno, società in prima linea per la diffusione dello sport come strumento per combattere la discriminazione, si getta nella lotta contro il Coronavirus come fosse una normale mischia affrontata di partita in partita.

Dopo aver lanciato una raccolta fondi per pacchi spesa destinati alle fasce più deboli della popolazione, in collaborazione con la Parrocchia Sant’Eustachio e con la Protezione Civile, nella giornata di oggi è stato annunciato uno sportello virtuale di assistenza scolastica.

“Abbiamo deciso di attivare questo percorso di assistenza scolastica perché le disuguaglianze e l’isolamento didattico di bambini/e e ragazzi/e più vulnerabili, già a rischio esclusione, si stanno ulteriormente aggravando. La dispersione scolastica, sintomo di un grave disagio sociale già ampiamente presente in determinate zone del nostro territorio, rischia infatti di diventare una vera e propria piaga ai tempi dell’emergenza Covid-19”, si legge post sul profilo Facebook ufficiale della società sportiva.

INFO:

Il servizio è disponibile:

dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 17

telefonando al numero 328.3571292 (Chiara)

scrivendo una mail a: zonaorientale.rugby@gmail.com

s.m.