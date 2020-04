Gli effetti del Covid-19, anche in termini di crisi economica, cominciano ad abbattersi sul mondo del calcio. Nelle ultime ore, infatti, è stato dichiarato fallito il Rhyl Football Club, società di seconda divisione gallese, che a causa del blocco dei tornei non è riuscito a sopravvivere.

La squadra fondata nel 1898, tramite il proprio sito di bandiera, nella giornata di ieri ha diramato un comunicato nel quale ha annunciato di aver avviato le procedure di liquidazione formale della società. Nella nota del club gallese, si legge che “la difficile decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione dopo aver considerato l’impatto finanziario della sospensione di tutte le attività calcistiche a causa dell’impatto senza precedenti di Covid-19“. Nella città del Galles, situata a circa 80 km da Liverpool, gli effetti dell’emergenza sanitaria sono stati devastanti ed hanno portato lo storico club gallese ad alzare bandiera bianca, nonostante alcuni tentativi estremi di salvataggio.

Prima di scrivere la parola fine sulla storia calcistica del club bianconero, sia i vertici della società sia i tifosi avevano provato a studiare qualche soluzione per salvare il calcio a Rhyl in epoca pandemia da Coronavirus. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati lanciati diversi appelli per chiedere aiuti economici da parte di nuovi investitori, al fine di tenere in vita la società. Tuttavia, vista l’assenza di offerte significative, la proprietà non è riuscita a garantire una stabilità tale da poter assicurare un futuro al Rhyl, nonostante anche il supporto della Federcalcio gallese. Vani, in tal senso, anche i tentativi di raccolta fondi lanciati dai tifosi bianconeri, che non sono riusciti ad evitare il triste epilogo.

“È un giorno triste per tutti noi e soprattutto per i tifosi. Siamo profondamente scossi per questa situazione. La città ha una storia calcistica importante e non ho dubbi che un nuovo club rinascerà dalle ceneri“, ha affermato il presidente della squadra, Paul Higginson, che ha auspicato una soluzione adatta per far ripartire il calcio in una città di appena 25mila abitanti ma con una gran passione per i propri colori. La squadra bianconera, tra le più importanti del calcio gallese, vanta ben dieci titoli in bacheca, avendo vinto due volte la Cymru Alliance (corrispondente alla nostra serie B), due volte il massimo campionato gallese, e per ben sei volte la Welsh Cup (Coppa del Galles), oltre ad aver partecipato alle competizioni europee di Intertoto, Europa League e Champions League (venendo eliminata nei turni preliminari, senza accedere mai alla fase a gironi). La (triste) sensazione è che il Rhyl FC sia soltanto il primo, d’una lunga serie di club, che in tutto il mondo rischiano di dover chiudere i battenti a causa della crisi.

fonte foto: Rhyl FC – Fb official page