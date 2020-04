Un comunicato congiunto per chiedere chiarezza e garanzie sulla situazione del Paese. Stamattina, diversi ultras italiani hanno voluto “lanciare” un messaggio, esponendo il proprio pensiero sull’eventuale ripresa dei campionati e sulla crisi economica che, in piena emergenza sanitaria da Coronavirus, sta investendo ogni ambito del Belpaese.

Tra i sottoscrittori della nota a firma “Basta abusi“, che comprende moltissimi gruppi organizzati dalla massima serie fino alla Terza categoria, figurano anche delle sigle ultras granata della Curva Sud Siberiano. I gruppi ultras in questione (Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotika, IGUS e Prigionieri Di Una Fede) hanno condiviso, sui propri profili social, il “volantino multimediale” che è stato diffuso in queste ore da tutti i firmatari di questo movimento unitario.

Di seguito, ecco il contenuto della nota degli ultras:

Se non arrivano aiuti concreti, l’Italia tra qualche giorno sarà in ginocchio. Le categorie di lavoratori bloccate dai decreti sono già allo stremo e mentre si continua a lottare nelle corsie, mentre tanti piangono ancora le vittime che non hanno avuto neanche modo di salutare per l’ultima volta, si discute di riaprire lo sport, il calcio! Le società di serie A hanno espresso la loro volontà di riprendere il campionato e il presidente della Figc, Gravina, dichiara che chi non vuol ripartire non ama il calcio e l’Italia.

Noi rispondiamo che le regole valgono per tutti! La proposta di riaprire il calcio in ossequio al dio denaro, è irrispettosa verso chi sta ancora sacrificando il proprio lavoro per rispettare le misure introdotte dal governo. Secondo noi, che il calcio lo amiamo senza avere interessi, le priorità per adesso sono altre. Tutti sanno che il calcio moderno è schiavo-dipendente dagli introiti derivanti la vendita dei diritti tv. Le pressioni di multinazionali come Sky, Dazn, Mediaset ecc…a loro volta pressate dagli sponsor per disputare le partite mancanti (più di 100) non permettono che si prenda una decisione semplice, che tuteli le persone perchè i contratti stipulati sono diventati catene, eppure prima esisteva un calcio semplice, un calcio scevro da questi condizionamenti e da questo influsso esterno che decide ormai i tempi e il modo in cui si debbano giocare le partite per ottenere il massimo profitto mediatico ed economico a discapito di ogni altra cosa. Il calcio moderno, attaccato da tutti gli ultras fin dall’inizio, è oggi una bruttissima copia di quel calcio. Oggi in questa situazione, quel calcio non avrebbe nessun problema a prendere la decisione più ragionevole, adesso la palla passa al governo, vedremo nei prossimi giorni quale sarà il metro di misura, il metro di giudizio che sarà adottato, perchè se 22 giocatori in campo non costituiscono assembramento, vorrà dire che sarà arrivato il momento della ripresa, non solo del calcio ma delle nostre vite, della nostra libertà di lavorare per andare avanti, visto e considerato che ancora nessuno ha visto un euro.