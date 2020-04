Il mondo del calcio ritornerà in campo il prossimo 18 maggio. Ad annunciarlo il premier Conte nella conferenza stampa di presentazione della Fase-2 nella lotta al Coronavirus. Il 4 maggio il via libera per gli sport individuali, mentre il 18 maggio è la data scelta per i sport di squadra. Nessuna certezza sulla ripresa dei campionati. “Il ministro Spadafora lavorera’ intensamente con gli esperti del comitato tecnico scientifico e con tutte le componenti del sistema calcio per trovare un percorso che in parte e’ stato gia’ definito per ripresa degli allenamenti individuali dal 4 maggio e la ripresa dell’attivita’ di squadra dal 18. Poi valuteremo se ci sono le condizioni per consentire la conclusione dei campionati. Dobbiamo completare le interlocuzioni per avere un quadro di assieme – ha aggiunto Conte in conferenza stampa – Sicuramente vogliamo garantire tutte le condizioni di massima sicurezza, perche’ siamo molto appassionati di sport, vogliamo bene ai nostri beniamini e vogliamo preservarli. Del resto io stesso sono un appassionato di calcio e all’inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere interrotto, ma ci siamo trovati in questa emergenza e credo che anche i tifosi piu’ accaniti abbiano compreso che non avevamo una possibilita’ alternativa”.

Qualche minuto più tardi ci ha pensato il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora ad annunciare la bocciatura del protocollo presentato dalla Figc. “Le riprese delle attività motorie e successivamente sportive sono segnali importanti. Sarà una ripresa graduale per non vanificare i sacrifici fatti – le parole del politico a Che tempo che fa -. Il protocollo presentato dalla Figc non è stato considerato idoneo in toto quindi verranno fatte nuove approfondimenti in merito. La Lega Serie A non è incline ad accettare un possibile stop da parte del Governo. Il Ministero dello Sport deve tutelare il mondo del calcio, la sua importanza economica ma restano delle valutazioni da fare”.