In merito alla notizia riguardante alcuni tesserati della Salernitana, circolata in queste ore sugli organi di stampa, è arrivata una nota ufficiale da parte del club dell’ippocampo sul proprio sito di bandiera.

Di seguito, ecco il comunicato della società granata:

L’U.S. Salernitana 1919 stigmatizza il comportamento di alcuni suoi tesserati, che incautamente, la scorsa settimana, si sono ritrovati a casa del capitano Francesco Di Tacchio per festeggiare il compleanno di quest’ultimo, vivendo nello stesso stabile. E’ stato un peccato di leggerezza, che non ha giustificazioni in un momento in cui a tutti gli italiani viene chiesto di stare a casa e di rispettare le distanze sociali. La Società ha già provveduto a richiamare i propri tesserati, che tuttavia in tante altre circostanze hanno dato prova di rigore morale e senso di responsabilità.