Arriva direttamente dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca una svolta importante sul tema allenamenti. Il politico ha annunciato il via libera per l’apertura del centro sportivo di Castel Volturno per il Napoli. “E’ arrivata una richiesta dal Calcio Napoli per poter tornare a fare gli allenamenti. Il presidente De Laurentiis mi ha mandato una lettera di sollecito e propone una ipotesi di lavoro estremamente interessante. De Laurentiis mi dice che il Napoli può allenarsi perché a Castel Volturno ci sono tre campi e la possibilità di distanziare gli atleti di 20 metri, dividendo la squadra in gruppi che si recherebbero a Castel Volturno in orari diversi tra loro, senza l’uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. Ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti al Napoli. Ho detto a De Laurentiis che sottoporremo la sua proposta alla task force sanitaria ma credo che potremmo accettarla”.

Situazione simile a quella già studiata dalla Salernitana, alla finestra e pronta a chiedere lo stesso trattamento in virtù del centro sportivo Mary Rosy che presenta tre campi. A questi va aggiunto anche il Volpe, sempre a disposizione del club.