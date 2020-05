Con un comunicato diffuso sui canali social, gli ultras della Salernitana appartenenti ai cinque gruppi della Curva Sud Siberiano promotori dell’iniziativa benefica a sostegno dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, hanno voluto ringraziare tutti quelli che hanno appoggiato il progetto partito oltre un mese fa, in piena emergenza sanitaria Covid-19.

5870 euro, questa la quota raccolta dagli ultras dell’ippocampo, che hanno mostrato enorme soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo. Inoltre, i ragazzi dei gruppi Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotika, IGUS e Prigionieri Di Una Fede, hanno annunciato che l’iniziativa continuerà, dunque chi non ha ancora donato e volesse farlo, può andare sulla piattaforma Gofundme (direttamente collegata con la Tesoreria del nosocomio salernitano) ed effettuare la propria donazione.

Di seguito, il comunicato integrale diffuso dagli ultras della Salernitana:

Riteniamo doveroso comunicare che la raccolta fondi da Noi organizzata in favore dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ha raggiunto un obbiettivo molto importante in un momento delicatissimo per tutti noi.

Un ringraziamento doveroso a quanti hanno voluto supportarci dimostrandoci la Loro amicizia e a quanti, pur non conoscendoci di persona, hanno voluto concederci la Loro fiducia.

Col Vostro aiuto abbiamo voluto dimostrare tangibilmente la nostra vicinanza, come ULTRAS della Salernitana, al nosocomio cittadino punto di riferimento nella lotta al COVID-19.

Come comunicatoci dal Dottore Michelangelo Chiacchio Direttore U.O.C. Gestione Economico Finanziaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” la somma raccolta è stata già trasferita sul conto di Tesoreria dell’Ospedale. E come testualmente riferitoci dal Dottore Chiacchio:” I detti fondi – come altri pervenuti da analoghe donazioni – sono tutti destinati alla copertura dei costi generati dall’emergenza epidemiologica: acquisto di DPI, di ventilatori polmonari e tutto ciò che è utile per mettere la nostra struttura in condizioni tali da poter fronteggiare l’emergenza, con la speranza che tutto questo possa avere presto una definitiva risoluzione!

Questo per Noi è motivo di orgoglio, rendersi utili per gli altri ci dà una gioia enorme.

Noi non ci fermiamo continuando a sostenere il Nostro Ospedale aiutandoli ad aiutarci. Chi vuole può sostenere la nostra iniziativa al seguente link https://www.gofundme.com/f/gli-ultras-per-l039aou-san-giova…

NUOVA GUARDIA

NUCLEO STORICO

FRANGIA KAOTIKA

IGUS

PRIGIONIERI DI UNA FEDE