Sagitter Training, società leader nella mobilità all’estero e nei progetti di formazione, fa fronte a questo momento storico di incertezza organizzando delle Digital Summer School che portano Londra e Barcellona nelle case degli studenti.

L’azienda, con sede a Londra e con un ufficio a Barcellona, propone un’alternativa alle vacanze studio estive che ogni anno vedono coinvolti moltissimi giovani spinti dalla voglia di imparare e di crescere a contatto con culture diverse, ma che quest’anno non potranno essere svolte a causa dell’emergenza Covid19.

I corsi offerti si svolgeranno interamente online e occuperanno 4 ore al giorno per 5 giorni. Una struttura pensata in modo da non caricare troppo lo studente, che seguirà due ore di lezione la mattina, un’ora di escursione virtuale in una delle due città il pomeriggio (in base alla scelta del percorso in inglese o in spagnolo) e un’ora di “aperitivo” in famiglia la sera, momento conclusivo della giornata in cui potrà dialogare con famiglie del posto selezionate e migliorare così la lingua desiderata.

A partire da giugno sarà possibile partecipare a diversi moduli formativi, scelti in base ai propri interessi, optando per il classico corso di lingua ma anche di Digital marketing o Giornalismo, quest’ultimo curato da esperti del settore come Federico Gatti, corrispondente di Mediaset a Londra, e Alessandro Allocca, giornalista che vanta collaborazioni con Repubblica e con Raidue, e ancora dal Content Solution Manager Alessandro Fragiacomo.

“Abbiamo pensato di portare Londra e Barcellona nelle case degli studenti italiani – dichiara Stefano Potortì, fondatore di Sagitter Training e vicepresidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito -. I percorsi sono snelli ma intensi: 20 ore di formazione divise in cinque giorni che permetteranno ai partecipanti di sopperire la mancanza del viaggio con un’esperienza online senza precedenti”.

Sagitter Training decide dunque di portare la tradizione nel mondo del futuro permettendo, grazie alle piattaforme digitali, di sperimentare un turismo virtuale che fornisce però strumenti e legami reali, mai come in questo momento necessari e fondamentali. Senza dimenticare una formazione d’eccellenza grazie alle migliori scuole di lingua e alla presenza di formatori di livello indiscusso.

Per info scrivere a info@sagittertraining.com (si prega di menzionare Macchie d’inkiostro)

Di seguito il link al video: https://www.youtube.com/watch?v=lGFLA2DgNO4