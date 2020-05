Si chiama “Forever Free” il nuovo singolo del musicista Andrea Barone in uscita venerdì 8 maggio che invita a riscoprire un nuovo senso di libertà proprio nei primi giorni della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Assieme a Barone sono ben 25 gli artisti ed i musicisti che hanno deciso di sposare la causa musicale di “Forever Free”.

Alle voci: Luca “Joe” Petrosino dei “Rockammorra”; Alessia Minichini e Gerardo Zambrano dei “Cosmorama”; Margot Durante; Mariana Somma; Ludovica Cella aka Luce e Giuseppe Capaccio dei “The Recoveries”; Raimondo Genco; Carla Genovese, Alessandro Tino e Amalia Pagliuca della “Orchestra vocale Numeri Primi”; Lucio Auciello di “Luma Studio”; Daniela e Massimiliano D’Alessandro.

Oltre ad essere autore del progetto, Andrea Barone ha anche curato le tastiere di “Forever Free”. Assieme a lui i musicisti: Stefano Torino, chitarra ritmica e chitarra acustica; Gabriele Spagnuolo, chitarra ritmica e chitarra solista; Alessandro D’Ascoli, al basso; Simone Landi alla batteria; Francesco Fasanaro, percussioni; Luca Petrosino, mandola; Peppe Frana, oud.

Forever Free parla di Angelina, una donna costretta ad abbandonare il suo paese e a separarsi dalla sua famiglia, per scappare dalla follia della guerra. Angelina va in cerca della libertà, e di un posto dove poter condurre una vita normale circondata di nuovo dall’affetto dei suoi cari, e sogna un mondo giusto dove poter essere “per sempre libera”. Il brano in generale vuole essere un inno alla libertà delle persone, come individui e come comunità.

Con l’emergenza Covid-19, però, tutto il pezzo ha assunto un nuovo e ulteriore significato, molto più concreto e legato sicuramente ai tristi giorni di lockdown a cui siamo stati costretti a vivere da inizio marzo fino allo scorso 4 maggio. “Forever Free”, quindi, è diventato automaticamente un inno alla gioia e alla libertà che si adatta bene alla fase 2 iniziata da pochi giorni.

Il brano è stato registrato e missato da Vincenzo Siani al “Trees Music Studio” di Cava de’ Tirreni, mentre il mastering è stato curato da Davide Barbarulo del “20Hz-20kHz Mastering Lab” di Napoli. Il video vede la regia ed il montaggio di Guglielmo Lipari e racconta proprio i giorni di registrazione del brano in studio, risalenti a fine febbraio e inizio marzo, con tutti gli artisti e musicisti impegnati in una sorta di “We are the world” del progetto “Usa for Africa”.

Andrea Barone è nato a Nocera Inferiore (SA) il 30 settembre 1983. Dopo aver conseguito il diploma accademico di I e di II livello in composizione multimediale ed il diploma tradizionale di pianoforte al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, dal 2003 al 2017 è stato tastierista della band power/prog metal Stamina, coi quali ha pubblicato quattro album e suonato anche in Europa. Attualmente insegna al Liceo musicale “C. Pisacane” di Sapri, Andrea Barone è compositore e tastierista in varie formazioni, tra cui i Lost Dimension (colonne sonore celebri in quartetto strumentale) e i Rockammorra di Joe Petrosino, coi quali ha inciso l’album “Petro”.

In passato ha pubblicato due raccolte di poesie: Frammenti d’animo e Mostri. Monologhi poetici, mentre è in uscita in questo periodo il suo saggio “Soundtrax. La musica d’arte del ‘900 nel cinema d’autore”, per Auditorium Edizioni.

Forever Free è il secondo singolo del suo album “Reborn”, in fase di registrazione. Ad agosto 2019 è uscito What we got, primo singolo dell’album.

Il brano è presente in streaming su Spotify, Apple Music e su tutte le altre piattaforme digitali

Il video-clip può essere visualizzato su YouTube al link https://youtu.be/FQuk-eBCS5I