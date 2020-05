Sebastian Vettel lascerà la Ferrari nel prossimo dicembre. L’annuncio è arrivato dalla scuderia di Maranello attraverso un comunicato sul sito ufficiale, annunciando l’interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo dicembre.

“Abbiamo preso questa decisione insieme a Sebastian e riteniamo che sia la miglior soluzione per entrambe le parti. Non è stato un passo facile da compiere, considerato il valore di Sebastian, come pilota e come persona. Non c’è stato un motivo specifico che ha determinato questa decisione bensì la comune e amichevole constatazione che è arrivato il momento di proseguire il nostro cammino su strade diverse per inseguire i nostri rispettivi obiettivi”, ha dichiarato Matteo Binotto, Managing Director Gestione Sportiva e Team Principal della Ferrari.

“Il mio rapporto con la Scuderia Ferrari terminerà alla fine del 2020 – ha raccontato Vettel -. In questo sport per riuscire ad ottenere il massimo bisogna essere in perfetta sintonia ed io e la squadra abbiamo realizzato che non esiste più una volontà comune di proseguire insieme oltre la fine di questo campionato. In questa comune decisione non entrano in alcun modo in gioco aspetti economici: non è il mio modo di ragionare quando si fanno certe scelte e non lo sarà mai.