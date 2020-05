Un comunicato congiunto per ribadire la posizione del “no”. Tantissime tifoserie europee, da stamattina, stanno pubblicando sulle proprie pagine social un comunicato intitolato “Stop Football, No Football Without Fans“, che tradotto dall’inglese significa “fermate il calcio, non c’è calcio senza tifosi”.

Tra i firmatari, oltre 180 gruppi organizzati delle Curve italiane, da Nord a Sud, ma tantissime tifoserie anche di altre nazioni, tra cui Germania, Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Portogallo, Bulgaria e Austria. Tutte d’accordo nel ribadire che, in piena emergenza sanitaria, non può esistere il campionato di calcio e che soprattutto nulla ha senso con gli spalti deserti. Hanno aderito all’iniziativa anche gli ultras della Salernitana, con i gruppi Nuova Guardia, Nucleo Storico, IGUS, Frangia Kaotika e Prigionieri Di Una Fede. Oltre ai gruppi organizzati della Sud granata, pure altre sigle del tifo campano hanno appoggiato il comunicato univoco, tra cui le due Curve di Napoli, la Curva Sud Mari di Cava de’Tirreni e gli ultras di Benevento, Avellino, Pagani, Caserta ma pure Torre Annunziata, Angri e Scafati.

Di seguito, ecco il comunicato:

“L’Europa è nella morsa del Coronavirus. I governi hanno dichiarato il lockdown totale tutelando così la cosa più preziosa che abbiamo: la salute pubblica, primo obiettivo per tutti.

Per questo riteniamo più che ragionevole pensare ad uno stop assoluto del calcio europeo.

Chi gestisce quest’ultimo, invece, ha fin da subito espresso un solo ed unico obiettivo: RIPARTIRE.

Siamo fermamente convinti che a scendere in campo sarebbero solo ed esclusivamente gli interessi economici e questo viene confermato dal fatto che il campionato dovrebbe ripartire a porte chiuse, senza il cuore pulsante di questo “sport popolare” : I TIFOSI.

Ci è più che lecito pensare che, ancora una volta, la supremazia del denaro vada a calpestare così il valore della vita umana.

Pertanto, chiediamo fermamente agli organi competenti di mantenere il fermo delle competizioni calcistiche finché affollare gli stadi non tornerà ad essere un’abitudine priva di rischi per la salute collettiva.

Se il sistema calcio si trova in una situazione di tanta difficoltà, la colpa va attribuita alla mal gestione degli ultimi decenni.

Mal gestione che abbiamo sempre messo in evidenza con il solo ed unico fine di tutelare e salvaguardare lo sport più bello del mondo.

Oggi il calcio è considerato più come “un’industria” che come uno sport; dove le PAY-TV tengono sotto scacco le società, alimentandole con i propri diritti televisivi, permettendo così alle società stesse di poter pagare stipendi spropositati ai calciatori e alimentando a loro volta la sete di denaro di procuratori squali, il cui unico obiettivo è quello di gonfiarsi il portafoglio. Un sistema basato solo ed esclusivamente su business ed interessi personali che se non verrà ridimensionato quanto prima porterà ad un solo ed unico fine: LA MORTE DEL CALCIO STESSO.

Teniamo a sottolineare che se gli Ultras avessero una minima intenzione di lucrare su quella che è la propria passione, come abbiamo potuto leggere dai media in questi giorni, spingeremmo per una ripartenza dei campionati anziché lottare affinché questo non avvenga, andando contro tutto il sistema calcio ed a chi lavora per esso, scrivendo assurdità di ogni tipo.

Tutto questo deve cambiare.

Siamo pronti a confrontarci con chi di dovere per riportare il calcio ai suoi albori, per tornare a vivere la nostra più grande passione in prima persona, per far in modo che questo torni ad essere UNO SPORT POPOLARE. “