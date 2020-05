Una chiacchierata virtuale sui social, botte e risposta con messaggi pieni di speranza. Cristiano Lombardi ha rivelato le sue ambizioni con la maglia della Salernitana. Lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram, rispondendo alle domande dei suoi fan. “Spero si possa finire presto la stagione – ha chiosato Lombardi -. La situazione poteva essere gestita meglio. C’è il rischio che si vada ad intaccare la prossima stagione e per questo motivo sono molto preoccupato“, il commento sulla situazione attuale, prima di concentrarsi sull’esperienza con la maglia della Salernitana. “Non mi sono mai sentito così apprezzato come quest’anno. Ho tanti ricordi belli, come il gol con il Cosenza sotto la Curva Sud. Spero di poter portare la Salernitana in serie A: sarebbe un’emozione impagabile, mi piacerebbe veramente tanto vedere questa città in festa”.

