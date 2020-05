Arriva il sì per la ripresa degli allenamenti. Il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, durante il suo intervento alla Camera, ha annunciato il via libera per la sedute di squadra dal prossimo 18 maggio. “La Figc ha accolto le indicazioni del Comitato tecnico scientifico integrandole nel protocollo per la ripresa. Dal 18 maggio quindi si potrà ripartire con gli allenamenti”.

