Il calcio si avvicina al suo secondo fischio d’inizio. Il comitato tecnico scientifico ha dato l’ok al protocollo presentato dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra per le 20 società di Serie A. A confermarlo il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni di Rai 2: “Mi sembra un’ottima notizia, finalmente gli allenamenti potranno riprendere”. Si respira ottimismo anche sulla possibile ripresa dei campionati, con Spadafora che ha annunciato per il 28 maggio una riunione chiave per indicare la data per la serie A.

