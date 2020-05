Giornata cruciale per la il calcio italiano. Questa mattina, alle ore 12, è in programma il Consiglio Federale. Sul tavolo il futuro dei maggiori campionati italiani. Il presidente della Figc Gabriele Gravina farà il punto della situazione per la serie A, ribadendo la volontà per la serie B e per la serie C di portare al termine sul campo i rispettivi campionati. Proprio sulla Lega Pro è prevista un’ampia discussione: i 60 club della terza serie hanno già chiesto la chiusura anticipata dei campionati, indicando le quattro squadre promosse in serie B (Monza, Vicenza, Reggina e Carpi) ed invocando il blocco delle retrocessioni. Argomento però che non sembra convincere Gravina, voglioso di scrivere sul campo i finali dei campionati ed evitando strascichi giudiziari.

Prevista invece la ratifica dello stop definitivo per tutti i campionati di calcio dilettantistici, compresi quelli femminili. Durante il Consiglio Federale , inoltre, verranno approvate le norme che regolamenteranno l’iscrizione al prossimo campionato si discuterà anche dei “termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021”.