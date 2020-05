La Salernitana volta pagina. Dopo l’addio del responsabile sanitario Andrea D’Alessandro e del medico sociale Italo Leo, il club granata ha comunicato sul proprio sito ufficiale l’accordo con Epifanio D’Arrigo come nuovo responsabile sanitario. Sarà dunque l’ex medico sociale del Sorrento, vecchia conoscenza del team manager Salvatore Avallone, a seguire i test in programma domani per la ripresa degli allenamenti.

