La Serie A aspetta il via libera prima di organizzare la ripartenza. Dall’incontro tra Lega Serie A e Governo in programma giovedì 28 maggio, si deciderà quando ripartire. La Serie A spera nella data del 13 giugno, così da concludere il campionato entro il 3 agosto e permettere alle squadre impegnate nelle competizioni Uefa pericolosi tour de force. A partire dal 13 giugno le compagini del nostro campionato potrebbero scendere in campo in tre fasce orarie: 16.30, 18.45 e 21, così da venire incontro alle esigenze delle televisioni. Resta da sciogliere il nodo delle 16.30, orario considerato proibitivo in piena estate, e soprattutto la possibilità di potersi spostare al Centro-Nord per le trasferte.

In un primo protocollo stilato per la dispute partite, spunta anche la richiesta singolare di evitare ai calciatori di poter protestare con gli arbitri, rimanendo ad una distanza di oltre un metro. Non ci saranno le mascotte. Abolito anche il rito dei bambini in campo e niente foto di squadra né assembramento di fotografi. Nessuna stretta di mano o cerimoniale di alcun genere sarà consentito.