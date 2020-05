Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione dei tre campi e della Sala Stampa del C.S. “Mary Rosy” a Ciro Alfieri, Vincenzo Lioi, Giuseppe Diodato e Simone Vitale. A 21 dalla tragedia che sconvolse l’intera città di Salerno, la Salernitana ha deciso di ricordare così le vittime, con l’iniziativa annunciata lo scorso anno dal Presidente Marco Mezzaroma nella conferenza stampa per svelare le iniziative inerenti al Centenario del club.

Senza la possibilità per stampa e tifosi di accedere alla manifestazione nel rispetto delle normative vigenti per l’emergenza Coronavirus, erano pesenti alla cerimonia il direttore sportivo Angelo Fabiani, l’arcivescovo di Salerno Monsignor Andrea Bellandi, l’Assessore allo Sport del Comune di Salerno Angelo Caramanno e il Consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Pontecagnano Gaetano Nappo.

“Ci teniamo a ringraziare di cuore tutte le persone presenti qui stamattina” ha dichiarato il direttore Fabiani al sito granata. “Avremmo voluto condividere questo momento con molte più persone ma purtroppo l’emergenza Covid-19 ci ha chiamati a dover rispettare determinate regole. Era nostro dovere realizzare quanto fatto per ricordare quattro figli di Salerno che amavano i colori granata. Ringraziamo Monsignor Bellandi per aver accettato il nostro invito e l’Assessore Caramanno che ci supporta costantemente nelle nostre iniziative”.

“La Salernitana è un patrimonio della città e quella di oggi è una grande opera realizzata in una prospettiva futura importante” ha aggiunto l’Assessore Caramanno. “Siamo qui per ricordare quattro di noi, certe cose ce le portiamo nel cuore per sempre e intitolare queste strutture ai nostri compagni di viaggio è una cosa straordinaria. Tutti noi qui presenti stamattina abbiamo un sogno nel cassetto e quello che è stato realizzato qui al C.S. “Mary Rosy” è un passaggio importante. Ringrazio la Salernitana e il direttore Fabiani per il lavoro che stiamo facendo insieme e il Monsignore Bellandi con cui è sempre un grande piacere parlare di calcio e di sport”.

Fonte foto: ussalernitana1919