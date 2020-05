AGGIORNAMENTO 20.15 – La serie B ripartirà il 20 giugno. Sancita anche la data per la ripartenza della lega cadetta. Tutto passerà dalla prossima assemblea di lega che determinerà il calendario.

Ritorna il calcio. L’incontro fra il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora e i vertici del calcio ha dato la fumata bianca. Il via libera atteso è arrivato: il 13 giugno spazio alle semifinali di ritorno della Coppa Italia (Juventus-Milan; Napoli-Inter) e dal 20 giugno via libera al campionato di serie A.