Dopo i numerosi progetti nelle scuole, realizzati in questi anni dalla professoressa Tina Muscio, referente EpaC per la prevenzione dell’epatite nella regione Campania, mercoledì 10 giugno saranno affrontate queste importanti tematiche anche in diretta Facebook.

Sulla pagina Elycom tv, infatti, alle ore 20 in diretta streaming si parlerà di informazione e prevenzione dell’epatite C, patologia infettiva causata dal virus HCV. In Italia, negli ultimi anni, c’è stato un declino dell’incidenza di infezioni legato principalmente alle migliori conoscenze delle vie di trasmissione, l’introduzione dei test per il controllo del sangue e derivati destinato alle donazioni e alla produzione degli emoderivati, alla diffusa adozione di materiali medici monouso e, più in generale, all’elevarsi del livello igienico sanitario. L’infezione da HCV, comunque, ha generato un numero cospicuo di portatori cronici del virus a causa dell’elevato tasso di cronicizzazione. L’obiettivo di queste iniziative è sempre stato quello d’informare soprattutto i ragazzi sulle modalità di contagio dell’epatite C, con particolare riferimento a tatuaggi, piercing e trattamenti estetici. Il 10 giugno, dunque, basterà collegarsi a Facebook sulla pagina Elycom tv per guardare la diretta dell’evento dal titolo “Informazione e prevenzione Epatite C: cosa si è fatto, cosa si dovrà fare“. Interverranno in diretta il dottor Vincenzo Iovinella, specialista in Malattie Infettive, il vicepresidente associazione EpaC Onlus, Massimiliano Conforti, e la professoressa Tina Muscio. La diretta sarà poi visibile anche sul canale Youtube.