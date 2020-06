La serie B scalda i motori e studia il piano per la ripartenza. Mercoledì alle ore 12 infatti è in programma l’assemblea di lega lasciata aperta lo scorso 15 maggio. Il tutto anticipato dal Consiglio Direttivo che si riunirà qualche ora prima. Un’assemblea importante perchè il campionato cadetto getterà le basi per stilare il nuovo calendario, con inizio il prossimo 20 giugno e da portare al termine con tanto di post-season entro il prossimo 20 agosto. Sul tavolo anche la discussione sull’individuazione delle nuove fasce orarie: la lega cadetta potrebbe decidere di seguire quanto deciso dalla serie A, con le fasce 19:30 e 21:45 ipotesi più che possibili.

