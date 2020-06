Nuova puntata della tormentata storia tra Mario Balotelli e il Brescia. Dopo la rottura dei giorni scorsi, questa mattina l’attaccante italiano si è presentato al centro sportivo del club lombardo per riprendere gli allenamenti con la squadra. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta.it”, il calciatore però sarebbe stato rispedito a casa dopo una discussione con un dipendente. Balotelli ha fatto così marcia indietro e, prima di lasciare il centro sportivo, avrebbe dichiarato “Adesso dite che non voglio allenarmi”. Il motivo del mancato via libera sarebbe da individuare in cavilli burocratici in seguito alla comunicazione inviata dal medico di base del calciatore dopo il certificato inviato nei giorni scorsi e motivo di rottura col club.

