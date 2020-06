Non c’è ancora l’ufficialità del calendario ma per Salernitana-Pisa spunta un’indiscrezione: la sfida dell’Arechi è in programma sabato 20 giugno all’Arechi, per la 29esima giornata che sarà la ripresa del campionato post-Coronavirus. Resta da decifrare ancora la fascia oraria, con la serie B che ha individuato una fascia pre-serale (18,00) e una serale (20,30).

Si aspetta la conferma ufficiale mentre spuntano indiscrezioni sul calendario: i club di serie B avrebbero chiesto di giocare le partite tutte in un solo giorno, evitando così anticipi e posticipi. Si fa largo così l’ipotesi di una serie B non più al sabato al venerdì, lasciando il weekend alla serie A, e con turni infrasettimanali di lunedì e non più al martedì.