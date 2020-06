La Salernitana ha tracciato finalmente il suo cammino: la serie B ha emesso il calendario dalla decima alla diciassettesima giornata di ritorno. Per i granata esordio sabato 20 giugno alle 18 con il Pisa, poi in campo quasi sempre alle ore 21,fatta eccezione per la sfida con la Cremonese.

Qui il programma:

Decima giornata: Salernitana-Pisa, sabato 20 giugno ore 18

Undicesima giornata: Entella-Salernitana, venerdì 26 giugno ore 21

Dodicesima giornata: Salernitana-Cremonese, lunedì 29 giugno ore 18,45

Tredicesima giornata: Salernitana-Juve Stabia, venerdì 3 luglio ore 21

Quattordicesima giornata: Ascoli-Salernitana, venerdì 10 luglio ore 21

Quindicesima giornata: Salernitana-Cittadella, lunedì 13 luglio ore 21

Sedicesima giornata: Crotone-Salernitana, venerdì 17 luglio ore 21

Diciassettesima giornata: Salernitana-Empoli, venerdì 24 luglio ore 21