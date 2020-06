Una notizia che era già nell’aria, e che segue la scia di altri compagini di serie B, quella del taglio degli stipendi per i mesi di stop forzato cui tutto il mondo dello sport è stato suo malgrado costretto. E così, dopo Pordenone, Venezia, Perugia, Frosinone e Ascoli, anche la società granata annuncia con un comunicato l’accordo con i propri tesserati.

“L’U.S Salernitana 1919 comunica che in data odierna presso la Sede Sociale alla presenza del dott. Giuseppe Siniscalchi della CONFASI i calciatori granata hanno sottoscritto in sede protetta gli accordi di rinuncia a 40 giorni di retribuzione. La Società ringrazia per il lodevole gesto tutti i suoi tesserati”.