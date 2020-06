Scatta l’allarme in casa serie B. Il Venezia ha reso noto la positività di un calciatore al Coronavirus, emerso dai controlli effettuati nella giornata di venerdì 12 giugno. Il club arancioneroverde ha anzitempo interrotto gli allenamenti di squadra e attende comunicazioni ufficiali per poter riprendere la marcia d’avvicinamento verso la sfida con il Pordenone. In seguito all’ok del Governo dei giorni scorsi, al momento non è in discussione la ripartenza del campionato di serie B, con il solo tesserato positivo al Coronavirus a dover osservare il periodo di isolamento fiduciario.

Di seguito la nota del club arancioneroverde:

“Il Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stato rilevato in un calciatore positività al Covid 19. L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti”.