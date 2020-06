Due colpi in entrata. La Salernitana ha reso noto di aver acquisito i cartellini di Edoardo Iannoni e Agostino Del Regno. Iannoni, centrocampista ex Trastevere Calcio, lo scorso campionato militante in serie D, ha firmato il contratto che lo legherà al club granata con tanto di foto ufficiale e prime dichiarazioni. “Sono felicissimo e onorato di poter indossare la maglia granata” le prime parole in granata di Iannoni. “Ringrazio l’U.S. Salernitana 1919 per avermi scelto e la Società Trastevere che mi ha dato l’opportunità di mettermi in mostra su palcoscenici importanti. Sono un centrocampista che può fare sia la mezzala che il centrale di centrocampo e non vedo l’ora di tornare in campo”.

Per Del Regno invece si tratta di un ritorno. L’attaccante è reduce dall’esperienza in prestito al Rieti, con un gol in dodici presenze. Per entrambi la possibilità di potersi unire in granata dal prossimo settembre.

Fonte foto: ussalernitana1919