Salernitana-Pisa i convocati: Micai e Cicerelli out, attacco spuntato

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Pisa. Non ce la fa il portiere Alessandro Micai, che affiderà la porta al suo vice, pronto all’esordio in granata, Gianmarco Vannucchi. Out anche Emmanuele Cicerelli, fuori per un problema muscolare, mentre Karo stringe i denti. Fuori dalla lista anche Thomas Heurtaux, al pari di Valerio Mantovani. In attacco, Jallow e Gondo dovranno scontare una giornata di squalifica maturata prima della sosta forzata del campionato. Di seguito tutti i convocati

PORTIERI: Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Giannetti.