“Macte animo Alex!”. Anche la Salernitana si unisce con un breve messaggio ai tanti post e tweet di sostegno arrivati nelle scorse ore per Alex Zanardi. L’ex pilota e campione paralimpico è stato coinvolto ieri in un gravissimo incidente stradale nel Senese a bordo della sua handbike. Trasportato in ospedale grazie all’elisoccorso, Zanardi ha subito un lungo intervento intervento neurochirurgico e maxillo-facciale. Le sue condizioni, dopo la notte, sono stabili, ma restano gravissime.

