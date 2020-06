Laboratori creativi e didattici, visite guidate e dimostrazioni, ma anche attività motorie e giochi all’aperto. Sono queste le attività proposte dal campo estivo “Baronissi-città a misura di bambino” organizzato dal Centro per l’infanzia “Il girotondo di Dedé” per far riscoprire ai più piccoli la gioia di stare insieme dopo i mesi di quarantena vissuti a causa del Covid-19.

Il campo estivo, alla sua prima edizione, avrà inizio lunedì 29 giugno e proseguirà fino a venerdì 7 agosto. L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 3 agli 11 anni, si terrà presso lo stadio comunale Figliolia di Baronissi.

«Il progetto nasce dall’unione di cinque centri che si occupano di infanzia sul territorio di Baronissi e Fisciano – spiega Daniele Rispoli, responsabile del centro per l’infanzia “Il girotondo di Dedé” di Fisciano – e parte dal desiderio di tutti noi (Roberta e Vincenzo del Centro Ludico “L’isola che non c’è”, Anna e Mariella della Scuola Paritaria “Sant’Antonio infanzia serena”, Alessia della ludoteca “Pimpu e Danke”, Paola, Sara e Annarita della scuola Paritaria “L’alifante”) di creare uno spazio relazionale e ludico-ricreativo per tutti i bambini che negli ultimi mesi, date le vicende epidemiologiche, si sono ritrovati a non poter più sperimentare la bellezza dell’incontro e della condivisione tra pari».

«Il nostro obiettivo è accompagnare i bambini, in totale sicurezza e seguendo tutte le disposizioni governative in merito al contenimento e alla diffusione del contagio da covid-19, in un percorso conoscitivo-ludico-esperienzia le del territorio che ci circonda attraverso un contatto diretto e sensoriale con la natura, tra percorsi laboratoriali e formativi sulle realtà caratteristiche esistenti sul territorio che si sono rese disponibili di insegnare ai nostri bimbi la nostra tradizione culinaria/artistica/culturale e tra attività ludiche di gioco e di unione – continua Rispoli -. Il filo conduttore del nostro campo estivo è l’unione, unione tra realtà educative, unione tra territori, unione con i tanti commercianti di Baronissi che credono in questo progetto e che con tanta generosità hanno promosso la nostra iniziativa, unione con il Comune di Baronissi che patrocina la nostra attività e contribuisce alla realizzazione di un evento mai visto prima, che coinvolge l’intero territorio per contagiarci tutti insieme di felicità. Per info e prenotazioni si potrà inviare una mail a campoestivobaronissi@gmail.com o chiamare ai riferimenti riportati nel manifesto».