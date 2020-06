Tante sorprese nelle liste dei convocati della Salernitana che partirà questo pomeriggio per Chiavari. Nella sfida con l’Entella mancheranno a sorpresa Giannetti ma soprattutto Alessio Cerci. Niente convocazione per Mantovani ed Heurtaux, alla luce anche di un’estensione del contratto fino al prossimo agosto tutt’altro che probabile. Rientrano in attacco Gondo e Jallow così come Cicerelli per il centrocampo.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Iannone, Jallow.