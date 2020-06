Nuovo passo falso. Virtus Entella-Salernitana 1-0 vale il quarto ko consecutivo della squadra granata in trasferta. Nella gara in cui Ventura si aspettava la riscossa, la squadra granata cade ancora una volta, colpita dal gol di Mazzitelli in apertura di ripresa.

Ventura rivoluziona la sua Salernitana: confermato Vannucchi in porta, a centrocampo ci sono Curcio e Di Tacchio mentre in attacco la coppia scelta è Gondo-Djuric. Al 6’ l’Entella sfiora il gol: cross di Morra, Settembrini arriva prima di tutti ma è straordinario Vannucchi nell’intervento. La partita praticamente non si accende, con le due squadre che faticano a creare occasioni sbattendo sulle rispettive linee difensive. La Salernitana fatica tantissimo in fase di costruzione, con i centrocampisti soffocati dall’intensità dell’Entella. Al 28’ ci prova Sala ma la sua punizione si perde sul fondo. Al 32’ anche la Salernitana squilla: corner della sinistra e conclusione al volo di Aya stoppata però da un super Borra. L’ultimo pericolo lo crea Gondo, con una discesa poderosa e conclusione deviata in angolo.

La ripresa si apre col vantaggio dell’Entella: Mazzitelli, liberato da Morra, si presenta solo davanti a Vannucchi e non sbaglia. La Salernitana perde sicurezze e rischia di incassare il raddoppio con Morra fermato da Vannucchi. Al 53’ si spengono i riflettori del Comunale, con Camplone costretto ad interrompere il match per qualche minuto. Ventura prova a suonare la carica e vara un 4-3-1-2 richiamando Maistro e Kiyine ed inserendo Jallow e Dziczek. La Salernitana però non punge praticamente mai, si abbassa ai ritmi dell’Entella senza mai provare un forcing. All’81’ i granata chiedono a gran voce un rigore per un contatto dubbio fra Gondo e Chiosa non sanzionato. Ventura prova il tutto per tutto e lancia nella mischia il baby Iannone al posto di Billong per un 4-2-4 disperato ma il colpo di testa di Djuric trova la traversa a dire di no ai granata.

RETI: 5’ st Mazzitelli (E)

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti (39’ st Toscano); Morra (47’ st Crialese), Rodriguez (31’ st De Luca).

In panchina: Paroni, Zaccagno, Chajia, Bruno, Crimi, Currarino, Adorjan, Mancosu, Andreis. Allenatore: Boscaglia.

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Aya, Billong (40’ st Iannone), Jaroszynski; Kiyine (17’ st Jallow), Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro (17’ st Dziczek), Curcio (31’ st Lopez); Djuric, Gondo.

In panchina: Micai, Russo, Migliorini, Capezzi, Karo, Cicerelli, Galeotafiore. Allenatore: Ventura.

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara. (Assistenti: Bercigli-Berti, quarto uomo: Serra)

NOTE. Partita disputata a porte chiuse. All’ 8’ st sospensione di tre minuti per spegnimento riflettori. All’11’st ammonito Boscaglia (E) per proteste. Ammoniti: Di Tacchio (S), Poli (E), Aya (S), Gondo (S), Sala (E). Angoli: 5-4. Recupero: 0’ pt, 5’ st.