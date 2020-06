La lista dei convocati per la gara in programma lunedì tra Salernitana e Cremonese: tornano Cerci ed Heurtaux, al pari di Lombardi, al rientro dopo la squalifica. Out invece Cicerelli. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio,

Jaroszynski, Karo, Lopez, Heurtaux, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.